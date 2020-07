Inter-Brescia: tutto facile per Manganiello, rigore su Moses ok – GdS

La moviola di Inter-Brescia tra le pagine dell’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport”. Prestazione di qualità del fischietto Gianluca Manganiello. Nessun dubbio sul rigore fischiato per fallo su Victor Moses

PROMOSSO – Inter-Brescia si rivela una gara in costante discesa sia per i nerazzurri che per il direttore di gara, Gianluca Manganiello. “La Gazzetta dello Sport” lo premia con un 6,5 e il fatto che la partita sia priva di episodi controversi non toglie qualità alla lettura delle situazioni. Sufficienze anche per i due assistenti Santoro e Baccini. L’unico episodio degno di nota arriva al 19’, quando Aleš Mateju arriva in ritardo su Victor Moses che gli taglia la corsa e poi viene colpito in area. Pochissimi dubbi: rigore per l’Inter e giallo per il bresciano. Al 36’ Jesse Joronen salva in modo rocambolesco su un calcio d’angolo pericolosissimo calciato diretto in porta da Alexis Sanchez. La goal line technology conferma che la palla non è entrata in rete. Ok anche il giallo a Stefan de Vrij, in netto ritardo su Florian Ayé. Lettura corretta anche al 67′, con Ernesto Torregrossa e Andrea Ranocchia che vanno giù in area nerazzurra: non c’è rigore, solo fallo in attacco in favore dei ragazzi di Antonio Conte.

Fonte: La Gazzetta dello Sport