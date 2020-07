Inter-Brescia, Tonali sfida Barella: presente e futuro a confronto? – GdS

“La Gazzetta dello Sport” punta il mirino, in occasione di Inter-Brescia, sulla sfida in mezzo al campo tra Nicolò Barella e Sandro Tonali. Il primo è diventato un leader nerazzurro in pochissimo tempo. Il secondo è promesso sposo del club di Antonio Conte

TALENTI – Inter-Brescia sarà l’occasione giusta per vedere presente e futuro incrociare le spade. Il club nerazzurro, dopo aver fatto firmare Achraf Hakimi, è pronto a focalizzarsi sul prossimo obiettivo: Sandro Tonali. Il centrocampista, classe 2000, è oggetto dei desideri di Antonio Conte da molto tempo e Giuseppe Marotta sta lavorando per abbassare le pretese di Massimo Cellino. Il numero uno delle Rondinelle continua a chiedere 50 milioni, l’Inter vorrebbe impostare un affare “à la Nicolò Barella“. Il centrocampista sardo è stato pagato 45 milioni in totale (bonus compresi) ma in diverse tranches, che ne hanno alleggerito l’impatto.

PRESENTE E FUTURO – Dopo un periodo di fisiologico adattamento, Barella si è preso l’Inter e il centrocampo nerazzurro. Nei momenti delicati, è lui il vero baluardo in mediana e Tonali potrebbe presto fargli compagnia. Entrambi si sfideranno questa sera, ore 19.30, sul prato di San Siro. I due sono legati a doppio filo anche dal destino in Nazionale: Barella è ormai una colonna, mentre Tonali si candida per un futuro radioso in maglia azzurra. Se il classe 2000 dovesse arrivare alla corte di Antonio Conte, andrebbe a rimpolpare quella colonia di italiani che Suning ha deciso di porre al centro del progetto. Una filosofia di pensiero, e di mercato, ben precisa e strutturata che ha tracciato il futuro prossimo dell’Inter. E stasera, durante Inter-Brescia, saranno di fronte colui che ha aperto la via (Barella) e colui che è destinato a proseguirla (Tonali).

