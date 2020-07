Inter-Brescia, Tonali è “solo” avversario: nerazzurri assetati di punti – CdS

Il “Corriere dello Sport” punta i fari su Inter-Brescia e sullo stato della trattativa tra Sandro Tonali e il club nerazzurro. Antonio Conte non vuole distrazioni e chiede ai suoi i tre punti senza condizioni

PROMESSO SPOSO – Sarà difficile staccargli gli occhi di dosso durante Inter-Brescia. Anche perché Sandro Tonali è molto più vicino a vestirsi di nerazzurro di quanto non possa sembrare. Giuseppe Marotta ha l’accordo col calciatore ma non quello col presidente Massimo Cellino, che secondo il “Corriere dello Sport” conosce la volontà del classe 2000 ma vuole comunque tirar fuori il massimo dalla trattativa. In ogni caso, Sandro Tonali stasera, a San Siro, sarà vestito da avversario e cercherà di mettersi in luce con quel club che lo segue da tantissimo tempo e che potrebbe sfruttare l’impegno casalingo come sponda per un’ulteriore chiacchierata.

NO DISTRAZIONI – Come riporta il quotidiano romano, Marotta ha già effettuato una serie di incontri esplorativi col Brescia, ma senza affondare il colpo. L’impostazione dell’affare è ormai arcinota (QUI per i dettagli), ma stasera l’Inter avrà altre priorità. Già, perché nella testa di Antonio Conte non c’è spazio per le distrazioni e il tecnico pugliese vuole evitare ad ogni costo un’altra magra figura, come quella col Sassuolo. Di certo gli ostacoli non mancano: l’infermeria che si riempie a giro, la squalifica di Milan Skriniar, il caldo e gli impegni ravvicinati. Ma i nerazzurri hanno l’obbligo di non pensarci. Almeno per una sera, durante Inter-Brescia, bisognerà evitare di guardare Tonali come la prima cotta adolescenziale. Giusto per una sera: poi, chiunque sarà libero di fantasticare.

Fonte: Corriere dello Sport