Inter-Brescia 6-0, il tabellino della partita della 29ª giornata di Serie A

Inter-Brescia è terminata da pochi minuti con il punteggio di 6-0. Questo il tabellino della partita valida per la ventinovesima giornata di Serie A 2019-2020.

PRIMO SET – L’Inter dilaga, come avrebbe dovuto fare in altre partite dove magari sarebbe servito di più, e demolisce il Brescia. Addirittura 6-0 il risultato finale al Meazza, con tre gol equamente divisi fra primo e secondo tempo. Ashley Young, Alexis Sanchez, Danilo D’Ambrosio, Roberto Gagliardini, Christian Eriksen e Antonio Candreva: sei marcatori diversi e punteggio tennistico servito. Confermate le distanze dalle due squadre che precedono in classifica in Serie A, -4 dalla Lazio e -8 dalla Juventus. Questo il tabellino di Inter-Brescia.

INTER-BRESCIA 6-0 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij (46′ Ranocchia), Bastoni; Moses (67′ Candreva), Barella (59′ Agoumé), Borja Valero, Gagliardini (68′ Eriksen), Young; Sanchez, Lautaro Martinez (68′ R. Lukaku).

In panchina: Padelli, Godin, Asamoah, Esposito, Pirola, Biraghi, Brozovic.

Allenatore: Antonio Conte

Brescia (4-4-2): Joronen; Sabelli (58′ Mangraviti), Papetti, Mateju, Semprini; Skrabb (46′ Bjarnason), Tonali, Dessena (82′ Ghezzi), Zmrhal (58′ Spalek); Ayé, Al. Donnarumma (46′ Torregrossa).

In panchina: Andrenacci, Gastaldello, Viviani, Martella.

Allenatore: Diego Lopez

Arbitro: Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo (Santoro – Baccini; Abbattista; VAR Mazzoleni; A. VAR Di Iorio)

Gol: 5′ Young, 20′ rig. Sanchez, 45′ D’Ambrosio, 52′ Gagliardini, 83′ Eriksen, 88′ Candreva

Ammoniti: Mateju, Semprini (B), de Vrij, Agoumé (I)

Recupero: 3′ PT, 0′ ST