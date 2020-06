Inter-Brescia senza Balotelli: Cellino comunica il recesso del contratto

Mario Balotelli sempre più lontano dal Brescia e nessuna prova di riavvicinamento, anzi! La società, secondo quanto riportato da “Calcio e Finanza” avrebbe comunicato al calciatore il recesso del contratto.

RECESSO DEL CONTRATTO – Inter-Brescia scendono subito in campo a distanza di tre giorni, la squadra allenata da Diego Lopez però dovrà fare a meno ancora una volta di Mario Balotelli, che non partirà con i suoi compagni in vista della sfida di San Siro. L’ex Inter difatti non è stato convocato neanche nelle ultime partite, e il Brescia avrebbe notificato all’attaccante il recesso del contratto: un diritto che esercitato “anzitempo” dal club, e che avrebbe potuto esercitare in caso di aritmetica retrocessione in Serie B, ma la notifica è stata già inviata. Il Brescia può ancora giocarsi il mantenimento nella massima Serie, ma il presidente Massimo Cellino ha voluto far valere la clausola di rescissione in caso di B.

