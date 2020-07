Inter-Brescia: Sanchez domina, Young treno, Lautaro Martinez stona – GdS

Le pagelle di Inter-Brescia firmate “La Gazzetta dello Sport”. Il quotidiano milanese premia la grande prova dei nerazzurri. Sugli scudi finiscono Alexis Sanchez ed Ashley Young, tra gli altri. Lautaro Martinez non riesce a trovare la via della rete ed è l’unica distonia di serata

SUL VELLUTO – Inter-Brescia è stata praticamente una passerella per i nerazzurri di Antonio Conte, già avanti di tre reti nella prima frazione. Nonostante ciò, qualche brivido era arrivato sulla colossale palla gol capitata sui piedi di Alfredo Donnarumma dopo un passaggio suicida di Ashley Young. Nel complesso la prestazione dei nerazzurri riporta il sorriso e restituisce un po’ di serenità ad una squadra fin troppo contratta nell’ultimo periodo. Il migliore in campo, per distacco, è Alexis Sanchez (8): letteralmente scatenato.

SHOW! – Un gradino sotto il cileno c’è la calca. Fioccano i 7 da parte della rosea: Stefan de Vrij (nuovo The Wall); Alessandro Bastoni (solita sicurezza); Victor Moses (stantuffa che è un piacere) ma anche Nicolò Barella (che vince il duello tra futuri compagni con Sandro Tonali) e Borja Valero (vecchietto a chi?). Menzione speciale per Ashley Young, premiato addirittura con un 7,5: rischia il pasticcio immediato, regalando una chance d’oro a Donnarumma, ma poi si riscatta con una partita entusiasmante.

OK – Non luccicanti ma comunque positive le prestazioni di Danilo D’ambrosio (partita senza fronzoli), Roberto Gagliardini (ritrova la stima di Conte) Andrea Ranocchia e Antonio Candreva: tutti a referto oltre la sufficienza (6,5). Senza particolari sussulti la gara di Christian Eriksen, gol a parte, che da subentrato non va oltre il 6. Stesso discorso anche per Lucien Agoumé (idee chiare), Romelu Lukaku (entra con la voglia di un ragazzino) e Samir Handanovic (il vero problema sono le zanzare).

UP AND DOWN – Meritano un paragrafo a parte Antonio Conte e Lautaro Martinez. Il tecnico finalmente può sorridere: torna al 3-5-2 e la squadra sembra girare alla grande. In più, la condizione fisica lascia soddisfatti, in una gara condotta senza mai staccare il piede dall’acceleratore. L’altra faccia della medaglia è quel Lautaro Martinez incapace di arrivare alla sufficienza (5,5). Per “La Gazzetta dello Sport”, in un risultato simile, non vederlo nel tabellino equivale ad uno shock. Si divora un gol da due passi che in altra serata sarebbe finito dritto in porta.

Fonte: La Gazzetta dello Sport