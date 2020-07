Inter-Brescia avvia un luglio pieno di partite: un obiettivo da inseguire

Inter-Brescia sarà, assieme a Bologna-Cagliari, la prima partita del mese di luglio in Serie A. Alle ore 19.30 al Meazza i nerazzurri cercano di bissare il successo di Parma, che vorrebbe dire avviare un’altra fase del campionato.

ESSERCI COMUNQUE – Inter-Brescia non può certo definirsi una partita per il titolo. Ieri Lazio e Juventus, in ordine cronologico, hanno già vinto, quindi si può soltanto mantenere il distacco dell’ultima giornata. Questo mese di luglio, però, può dare ancora qualcosa e può farlo proprio da oggi: intanto l’Inter ha un obiettivo da raggiungere, che è chiudere il discorso qualificazione Champions League quanto prima. Servono al massimo diciotto punti, su trenta disponibili, per essere fra le prime quattro (sarebbe meglio fra le prime tre, per evitare di dover attendere i risultati delle altre italiane nelle coppe europee…), da fare in fretta. Poi, se le altre di testa avranno qualche passo falso, sarà giusto sfruttarlo. Col Brescia, dell’obiettivo Sandro Tonali, c’è anche da far capire che la vittoria di Parma, tanto criticata, significava qualcosa.

INSISTERE ANCORA – Per Inter-Brescia Antonio Conte potrebbe riavere Marcelo Brozovic e Matias Vecino, ma al massimo in panchina. Con Milan Skriniar ancora squalificato nuova chance per Diego Godin, che all’Inter può ancora dare qualcosa (e di più). Rispetto al Tardini, però, gli occhi sono puntati su Christian Eriksen, Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Tutti e tre insufficienti, tutti e tre chiamati a una prova d’appello da superare: sul danese bisogna insistere. Chi non ci sarà sicuro invece è Achraf Hakimi: per lui se ne parlerà da settembre. Il Brescia, penultimo, si presenta senza l’ex Mario Balotelli e nemmeno Romulo, il cui contratto è scaduto a mezzanotte (vedi articolo). Su Inter-News.it lungo tutto l’arco della giornata verranno pubblicate le ultime notizie sulla sfida, poi dalle 18 inizierà l’avvicinamento vero e proprio a Inter-Brescia con le interviste e le formazioni ufficiali prima del live della partita, visibile su DAZN.