Inter-Brescia, Lopez come contro il Genoa: un solo dubbio sulla trequarti – GdS

Inter-Brescia questa sera sarà una partita delicata per entrambe le squadre. Diego Lopez in particolare vuole recuperare punti dal Genoa, per questo motivo manderà in campo la formazione titolare ma secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport” con un solo dubbio sulla trequarti.

UN SOLO DUBBIO – Verso Inter-Brescia, Diego Lopez manderà in campo praticamente lo stesso undici titolare visto contro il Genoa ma con un solo dubbio sulla trequarti: Spalek potrebbe prendere il posto di Zmrhal a supporto di Alfredo Donnarumma ed Ernesto Torregrossa. Tutto confermato in difesa con Semprini e Sabelli sulle fasce, mentre la coppia di centrali sarà affidata a Papetti e Mateju.

Di seguito la probabile formazione del Brescia secondo quanto riportato dalla rosea (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Bjarnason, Tonali, Dessena; Spalek; Torregrossa, Donnarumma.

Fonte: Gazzetta dello Sport.