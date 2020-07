Inter-Brescia: la probabile formazione dell’Inter di Conte (29Âª in Serie A)

Inter-Brescia: la probabile formazione dell’Inter di Conte (29ª in Serie A)

Inter-Brescia è in programma oggi a partire dalle ore 19.30. Partita valida per la ventinovesima giornata del Campionato Italiano di Serie A, la decima del girone di ritorno. Dopo la rimonta di Parma, Conte torna in panchina per non perdere il passo alle spalle di Juventus e Lazio. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Conte

LA ROSA E LA FILOSOFIA DI CONTE

INDISPONIBILI – Come al solito non è stata resa nota la lista dei convocati da parte dell’allenatore nerazzurro, che i problemi li ha sempre in mezzo al campo. Assenti Sensi e Vecino, mentre Brozovic potrebbe stringere i denti per andare almeno in panchina. Mancheranno gli squalificati Berni e Skriniar, quest’ultimo alla seconda di tre giornate fuori.

MODULO – Dopo la squalifica di Parma torna in panchina Conte, che potrebbe anche tornare alle origini. Più che 3-4-1-2, l’ipotesi che l’Inter torni al 3-5-2 è sempre più quotata, soprattutto se a rifiatare sarà Eriksen. Anche se non è da escludere un’altra novità: il 3-4-2-1.

LA SQUADRA REPARTO PER REPARTO

DIFESA – Ennesima modifica a copertura del capitano Handanovic in porta. Confermatissimo al centro de Vrij, che sul centro-sinistra ritrova Bastoni dal 1′, mentre sul centro-destra Godin è in vantaggio su D’Ambrosio.

CENTROCAMPO – Leggera rivoluzione in mediana. A destra Moses si candida per una maglia da titolare, invece Young a sinistra è pronto a tornare dall’inizio. Nonostante la probabile presenza di Borja Valero, davanti alla difesa potrebbe essere riconfermato Barella in posizione più bassa a rispetto alle mezzali, con Gagliardini a completare il reparto. Se gioca Eriksen, sarà 3-4-1-2.

ATTACCO – Possibile novità in avanti. Stavolta a riposare dovrebbe essere Lukaku, che farebbe spazio alla coppia di attacco più leggera, con Sanchez a supporto di Lautaro Martinez utilizzato da prima punta.

IL PROBABILE SCHIERAMENTO DELL’INTER

FORMAZIONE – Ecco dunque la probabile formazione titolare dell’Inter che affronterà il Brescia: Handanovic; Godin, de Vrij, Bastoni; Moses, Gagliardini, Barella, Borja Valero, Young; Lautaro Martinez, Sanchez.

IN PANCHINA – Padelli; Ranocchia, Pirola, D’Ambrosio; Biraghi, Asamoah, Agoumé, Brozovic, Candreva, Eriksen; Esposito, Lukaku.