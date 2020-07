Inter-Brescia: in ombra solo…Tonali! Borja Valero lo fa sfigurare – GdS

Condividi questo articolo

L’analisi di Inter-Brescia tra le pagine dell’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport”. Tra i nerazzurri, merita un plauso particolare Borja Valero, come sottolineato anche da Conte ieri, che soffoca il gioco di Sandro Tonali

PRESTAZIONE GRIGIA – “L’ unica delusione per l’Inter, ieri sera, è stata la prestazione di…Sandro Tonali. Il campione annunciato in nerazzurro resta nell’ombra, sembra un giocatore qualsiasi. Ma non è da una partita che si giudica un giocatore“. “La Gazzetta dello Sport” non ha tutti i torti e diventa complesso giudicare negativamente la prestazione del classe 2000, in Inter-Brescia, con le Rondinelle allo sbando per novanta minuti.

ROTAZIONI OK – Per l’Inter di Antonio Conte è stato tutto troppo facile, con il match sbloccato da un paio di gol all’alba. “Alla fine – scrive “La Gazzetta dello Sport” – sono sei i gol di Inter-Brescia e tutti da giocatori diversi. E il fatto che non si sono dovuti scomodare a entrare nel tabellino i due serial bomber della squadra la dice tutta sulla passeggiata di salute che è stata questa partita per i nerazzurri“. Ciò che colpisce dell’Inter è la buona condizione fisica. In certe sfide la squadra ha capito che può concedersi il turnover e fare a meno di un trascinatore come Romelu Lukaku, oltre a tenere fuori Lautaro Martinez dal tabellino dei marcatori.

IN DISCESA – Inter-Brescia ha fornito una risposta su un giocatore chiave, che finalmente sta entrando in forma: Alexis Sanchez. È stata la sua serata: un gol su rigore, due assist, e una serie di giocate deliziose. I nerazzurri, in teoria, hanno rischiato di andar sotto ad inizio gara, dopo un’incomprensione tra Ashley Young e Roberto Gagliardini. Ma Alfredo Donnarumma non sfrutta il regalo davanti a Samir Handanovic. Di fatto, un lampo nel deserto e secondo “La Gazzetta dello Sport” non sarebbe cambiato molto ai fini del prosieguo del match. Il Brescia, infatti, ha giocato una partita con poche convinzioni e ancor meno idee chiare.

MODULO OK – Antonio Conte, per Inter-Brescia, ripropone il 3-5-2 e, di fatto, ritrova il suo gioco con determinati meccanismi. Le ali con Young e Moses funzionano a meraviglia e molte occasioni arrivano da lì. “Una delle mosse vincenti di Conte è stato piazzare Borja Valero su Sandro Tonali. Lo spagnolo andava a prenderlo fino alla sua area, per impedirgli di avviare l’azione. E lo ha seguito per tutto il campo, senza dimenticarsi, in fase di possesso, di costruire gioco. Quello giovane è sembrato“.

RINATO – Proprio Borja Valero è una delle notizie migliori di Inter-Brescia, per Antonio Conte. Lo spagnolo ha ritrovato fiducia. Ma belle parole vanno spese anche per Ashley Young, finito dietro la lavagna dopo il Sassuolo, e l’indemoniato Victor Moses. La nota stonata, secondo “La Gazzetta dello Sport”, è Lautaro Martinez, che resta con la gola secca in una partita con sei marcatori diversi. “Forse – scrive la rosea – avrebbe bisogno di un po’ di riposo anche lui“.

Fonte: La Gazzetta dello Sport