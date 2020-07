Inter-Brescia, i diffidati e gli squalificati per la 29ª giornata di Serie A

Inter-Brescia si giocherà alle ore 19.30, presso lo Stadio Giuseppe Meazza, per la ventinovesima giornata di Serie A. Ecco la situazione disciplinare per il match del tardo pomeriggio di oggi: nei nerazzurri ancora due squalificati, perché Skriniar sconta il secondo di tre turni. Sei i diffidati, di cui quattro per il rientrante Conte. Qui il riepilogo con la situazione disciplinare per tutto il turno.



INTER-BRESCIA mercoledì 1 luglio ore 19.30 (29ª giornata Serie A)

Diffidati Inter: Danilo D’Ambrosio, Roberto Gagliardini, Diego Godin, Matias Vecino (prossima partita Bologna in casa)

Squalificati Inter: Tommaso Berni (una giornata), Milan Skriniar (due giornate)

Diffidati Brescia: Daniele Dessena, Stefano Sabelli (prossima partita Verona in casa)

Squalificati Brescia: nessuno