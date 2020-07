Inter-Brescia, D’Ambrosio in vantaggio su Godin? Conte lancia Moses – Sky

Inter-Brescia è la sfida in programma a San Siro alle ore 19.30 e valida per la ventinovesima giornata di Serie A. Secondo quanto ribadito da Matteo Barzaghi nel corso della diretta di “Sky Sport 24”, Conte è orientato a lasciare in panchina Lukaku ed Eriksen a favore di Sanchez (QUI le ultime sul prestito) e Borja Valero. D’Ambrosio in vantaggio su Godin. Di seguito le ultime

BALLOTTAGGIO SCIOLTO? – Inter-Brescia, sfida che si giocherà stasera a San Siro, non vedrà in campo dal 1′ né Romelu Lukaku né Christian Eriksen. Matteo Barzaghi fa il punto anche sul ballottaggio in difesa tra Danilo D’Ambrosio e Diego Godin: «Con la possibilità che Lukaku ed Eriksen partano dalla panchina, si profila un ritorno al 3-5-2 per Antonio Conte. Borja Valero sarà il playmaker; in difesa D’Ambrosio con de Vrij e Bastoni; in mezzo Barella e Gagliardini con appunto Borja e sulle fasce Moses e Young. Davanti Sanchez con Lautaro Martinez».