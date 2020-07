Inter-Brescia, Conte ritrova Brozovic: riposano Eriksen e Lukaku? – GdS

Verso Inter-Brescia, i nerazzurri ritrovano Antonio Conte in panchina che potrebbe scegliere di tornare al 3-5-2 e far riposare Christian Eriksen e Romelu Lukaku. Marcelo Brozovic recupera per la panchina? Di seguito la notizia riportata dalla “Gazzetta dello Sport”.

RIPOSANO IN DUE – Inter-Brescia in programma stasera vedrà il ritorno in panchina di Antonio Conte dopo la squalifica. Discorso diverso per Milan Skriniar che ne avrà ancora per altre due giornate, al suo posto si dovrebbe rivedere Diego Godin. A centrocampo tutto confermato con Borja Valero, Roberto Gagliardini e Nicolò Barella, mentre Marcelo Brozovic dovrebbe recuperare almeno per la panchina. In attacco riposa Christian Eriksen mentre è da valutare Romelu Lukaku che dalla ripresa ad oggi ha giocato sempre 90′, scalpita Alexis Sanchez in coppia con Lautaro Martinez.

