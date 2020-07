Inter-Brescia, Conte lascia Eriksen e Lukaku a riposo? Idea ritorno al 3-5-2

Inter-Brescia si gioca tra poco più di 5 ore. Conte ha qualche dubbio di formazione, legato all’idea di far riposare qualche pezzo grosso. In caso di panchina per Lukaku ed Eriksen, ecco il ritorno al canonico 3-5-2

IL PUNTO – Inter-Brescia con Christian Eriksen e Romelu Lukaku dalla panchina? Antonio Conte valuta e riflette, nell’ottica del triplo impegno settimanale. I due giocatori hanno sempre giocato dalla ripresa della stagione, per questo la gara casalinga di stasera sembra l’occasione per far tirare il fiato a entrambi. Il posto del danese verrebbe preso da Borja Valero, quello del belga da Alexis Sanchez. In questo caso, passaggio dal 3-4-1-2 al 3-5-2. Gli altri due dubbi sono a destra, dove Victor Moses insidia Antonio Candreva e resiste il ballottaggio tra Diego Godin e Danilo D’Ambrosio. Praticamente decisi gli altri titolari.

3-5-2 – Di seguito la probabile formazione di Conte per Inter-Brescia: 1 Handanovic (C); 2 Godin, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 11 Moses, 23 Barella, 20 Borja Valero, 5 Gagliardini, 15 Young; 7 Sanchez, 10 Lautaro Martinez.