Inter-Brescia, Brozovic si allena a parte. Torna a correre Vecino – Sky

Inter-Brescia, Brozovic si allena a parte. Torna a correre Vecino

Archiviata la vittoria contro il Parma l’Inter è tornata in campo per preparare la prossima sfida di Serie A. Avversario il Brescia di Diego Lopez. Matteo Barzaghi, in collegamento su “Sky Sport 24” fornisce le ultime novità

RECUPERO – L’Inter, dopo la vittoriosa trasferta di Parma, torna a lavorare sul campo. Obiettivo battere il Brescia nella sfida di San Siro in programma mercoledì. Matteo Barzaghi, in collegamento su “Sky Sport 24” fornisce gli ultimi aggiornamenti: «Tra la beffa con il Sassuolo e la vittoria in extremis con il Parma i nerazzurri hanno vissuto molte emozioni. In questi due giorni andranno risolte le situazioni relative a Moses ed a Sanchez, i cui prestiti scadono il 30 giugno. I due calciatori, entrati in campo nella ripresa, hanno dato la scossa decisiva alla partita del Tardini. Nell’allenamento odierno defaticante per chi ha giocato ieri. Brozovic ancora allenamento a parte. Domani è la giornata decisiva per capire se sarà disponibile per la sfida di mercoledì. Vecino, fuori per un problema al ginocchio, è tornato a correre sul campo. Potrebbe essere recuperato per le prossime partite».