Inter-Brescia, Barella-Gagliardini ancora titolari? I dubbi di Conte

Condividi questo articolo

Domani sera, alle 19.30 si giocherà Inter-Brescia (in tv su DAZN). Considerando infortuni e squalifiche, le alternative di Conte per un eventuale turnover sono limitate. I dubbi sono soprattutto a centrocampo: partirà nuovamente titolare la coppia Barella-Gagliardini?

CERTEZZE – Antonio Conte ha molti dubbi e poche certezze in vista di Inter-Brescia, in programma domani alle 19.30. Dubbi soprattutto a centrocampo, riguardo alla coppia mediana. Sarà ancora quella composta da Nicolò Barella e Roberto Gagliardini? La difesa verrà invece riconfermata, con Milan Skriniar che sconterà la seconda delle tre giornate di squalifica ricevute. L’unico ballotaggio è tra Diego Godin e Alessandro Bastoni: probabile che l’italiano venga premiato, dopo il gol-vittoria di domenica. Tutto confermato, probabilmente, anche davanti. Romelu Lukaku e Lautaro Martinez furono decisivi già all’andata nella vittoria esterna per 1-2: proveranno a ripetersi anche domani sera, alla ricerca del gol numero 43 (se non di più) della loro stagione. Alexis Sanchez è entrato benissimo a Parma, ma nella posizione di trequartista, al posto di Christian Eriksen. Conte lo proverà anche da titolare, in quella posizione?

DUBBI – Il dubbio più grosso riguarda il centrocampo. Marcelo Brozovic e Matias Vecino sono vicini al rientro, come dichiarato da Conte oggi in conferenza. Tuttavia la sensazione è che l’allenatore non voglia forzare il rientro di due giocatori ritenuti fondamentali nelle sue rotazioni. Nicolò Barella partirà titolare con ogni probabilità, Gagliardini è invece da valutare. Anche qui, però, le scelte sono limitate: o l’esperienza di Borja Valero, o la freschezza di Lucien Agoumé. Tempo di esperimenti, per Conte?