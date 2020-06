Inter-Brescia, Balotelli scuote la vigilia: rottura totale con Cellino – GdS

“La Gazzetta dello Sport” aggiorna la cronologia della faida tra il club di Massimo Cellino e Mario Balotelli. Secondo il quotidiano milanese, le Rondinelle avrebbero intenzione di esercitare il proprio diritto di recesso dal contratto in essere (clausola attiva in caso di retrocessione aritmetica). La tempistica della decisione rischia di lanciare un messaggio boomerang a poche ore da Inter-Brescia

GUERRA – Mario Balotelli e il Brescia non sono mai stati così distanti. Ieri il club di Massimo Cellino ha inviato la notifica dell’esercizio del diritto di recesso del contratto a retrocessione aritmetica. Finale annunciato di una sceneggiatura pensata diversamente in partenza, ma che negli ultimi mesi aveva assunto una piega quasi comica. “La Gazzetta dello Sport” sottolinea che questa comunicazione, dal club per il calciatore, sarebbe stata scontata tra un mese. Magari a verdetto annunciato. Non a poche ore da Inter-Brescia, con 8 punti di distacco dalla zona salvezza e 10 giornate ancora da giocare.

MESSAGGIO BOOMERANG – “La fretta – secondo “La Gazzetta dello Sport” – è sinonimo di una dichiarazione di guerra“. Balotelli, virtualmente, non è più un giocatore del Brescia. La decisione sarà ratificata a retrocessione avvenuta, ma Massimo Cellino ha deciso di portarsi avanti con i suoi legali per lanciare un messaggio preciso. È la tempistica, appunto, a sorprendere. Non devono esserci più dubbi che tra il club e Balotelli la storia è ormai finita. Il contratto, firmato in tempi pre-Covid, sarebbe stato valido fino al 2022 con la clausola di rescissione a favore del club solo in caso di Serie B . Un passaggio ritenuto scontato per le parti in gioco. Ma domani sera le Rondinelle tornano in campo a San Siro, per Inter-Brescia, e domenica sfiderà il Verona al Rigamonti. Che messaggio arriva alla squadra in questo marasma?

DIATRIBA – Il calendario delle Rondinelle, dopo Inter-Brescia, non è agevole; però l’aritmetica tiene in piedi ancora qualche speranza di salvezza. Ieri la squadra si è allenata al mattino, a Torbole Casaglia, e Balotelli non si è presentato. “Un’assenza – sottolinea la rosea – giustificata perché è stata la stessa società a dispensarlo dal lavoro. Il mal di schiena che lo aveva tormentato domenica mattina non era dunque un tentativo di Mario di bypassare il lavoro atletico. Dopo il confronto con società e staff si è deciso di sospendere la tabella di marcia verso il recupero e di sottoporre Balotelli ad accertamenti in questi giorni. Dopo gli approfondimenti dovuti alla gastroenterite delle scorse settimane, Mario verrà esaminato anche per i dolori alla schiena. I quali, secondo il club, sarebbero stati una scusa per non svolgere il lavoro atletico al centro sportivo. Mentre, secondo l’attaccante, sarebbero frutto di un lavoro pesante effettuato nei giorni scorsi”.

