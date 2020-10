Inter-Borussia Mönchengladbach: tedeschi in viaggio per Milano

Condividi questo articolo

Inter-Borussia Monchengladbach

Inter-Borussia Mönchengladbach di domani sera, prima giornata della fase a gironi di Champions League, sta già vivendo i suoi rituali di preparazione. La squadra tedesca è partita poco fa per Milano

Domani sera al Giuseppe Meazza scenderanno in campo Inter e Borussia Mönchengladbach per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. La trasferta in Italia è cominciata poco fa per la squadra tedesca che, a quanto si legge nel suo sito ufficiale, pochi minuti fa è partita in aereo per Milano. L’arrivo è previsto intorno alle 15:50, seguiranno poi il trasferimento in hotel e la conferenza stampa del tecnico Rose e del giocatore Thuram alle 18:30. Come da protocollo Uefa per l’emergenza Covid non si svolgerà il tradizionale allenamento allo stadio.

fonte: Borussia.de