Inter-Borussia Monchengladbach, panchina più lunga: i 20 disponibili di Conte

Inter-Borussia Monchengladbach

Inter-Borussia Monchengladbach è in programma domani sera a partire dalle ore 21.00. Per il debutto in Champions League il tecnico Conte potrà contare su più uomini rispetto al Derby di Milano, almeno venti della Prima Squadra. Cinque gli assenti

I “CONVOCATI” DI CONTE – Escludendo i primavera aggregati in Prima Squadra per completare la panchina, ma soprattutto per le sedute di allenamento collettive, Antonio Conte avrà a disposizione 20 giocatori per il debutto in Champions League. In attesa della lista dei convocati, che come di consueto potrebbe non essere pubblicata, l’Inter recupera tre assenti nel derby. Insieme al Stefano Sensi (squalificato in Serie A) riecco Alessandro Bastoni e Radja Nainggolan, che hanno completato l’iter post-tampone negativo. Oltre ad Andrei Radu, sostituito in mattinata nell’elenco (vedi articolo, ndr) e Matias Vecino – infortunato e fuori dalla Lista UEFA, sono tre gli indisponibili di Conte: Milan Skriniar, Ashley Young e Roberto Gagliardini, ancora alle prese con il Covid-19. Di seguito la lista dei venti giocatori nerazzurri a disposizione di Conte alla vigilia di Inter-Borussia Monchendgladbach.

1. Samir Handanovic

2. Achraf Hakimi

6. Stefan de Vrij

7. Alexis Sanchez

9. Romelu Lukaku

10. Lautaro Martinez

11. Aleksandar Kolarov

12. Stefano Sensi

13. Andrea Ranocchia

14. Ivan Perisic

22. Arturo Vidal

23. Nicolò Barella

24. Christian Eriksen

27. Daniele Padelli

33. Danilo D’Ambrosio

36. Matteo Darmian

44. Radja Nainggolan

77. Marcelo Brozovic

95. Alessandro Bastoni

99. Andrea Pinamonti