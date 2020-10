Inter-Borussia Monchengladbach, Eriksen dal 1′ e un ballottaggio – Sky

Condividi questo articolo

Photo 192013189

Inter-Borussia Mönchengladbach è la sfida in programma stasera alle ore 21.00 a San Siro e valida per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. Andrea Paventi fa il punto sulle scelte di Conte nel corso della diretta di “Sky Sport 24”

SCELTE – Inter-Borussia Monchengladbach è la sfida in programma stasera a San Siro e valida per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. Andrea Paventi fa il punto sulle scelte di Antonio Conte: «Davanti giocherà la coppia Lukaku-Sanchez che vince dunque il ballottaggio su Lautaro Martinez. Eriksen sarà in campo dal 1′, Perisic in vantaggio su Darmian e quindi in difesa ci sarà la conferma di D’Ambrosio, de Vrij e Kolarov. Hakimi e Perisic sugli esterni e in mezzo Barella e Vidal».

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Kolarov; Hakimi, Barella, Vidal, Perisic; Eriksen; Lukaku, Sanchez.