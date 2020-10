Inter-Borussia Mönchengladbach: Conte fa un cambio in avanti – Sky

Antonio Conte Inter

Inter-Borussia Mönchengladbach di questa sera vedrà i nerazzurri scendere in campo con alcuni cambi rispetto al derby. Antonio Conte pronto a dare un turno di riposo a Lautaro Martinez

Questa sera l’Inter scende in campo al Giuseppe Meazza contro il Borussia Mönchengladbach per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. Secondo “Sky Sport” Antonio Conte è pronto a fare alcuni cambi in formazione rispetto al derby perso sabato contro il Milan. In attacco sarebbe previsto un turno di riposo per Lautaro Martinez, al suo posto giocherà Alexis Sanchez, che ha totalmente recuperato dall’affaticamento rimediato in nazionale che ne ha condizionato l’utilizzo nel derby.