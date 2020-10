Inter-Borussia Monchengladbach, Conte “anticipa” la formazione? Eccola

Antonio Conte Inter

L’appuntamento con Inter-Borussia Monchengladbach si avvicina e con esso l’attesa per scoprire la formazione scelta da Conte. Il tecnico sembra avere le idee abbastanza chiare e, dovendo effettuare qualche rotazione, l’undici di partenza appare “annunciato”

FORMAZIONE – La conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia di Inter-Borussia Monchengladbach (vedi dichiarazioni, ndr) ha dato parecchi spunti. Da vedere se, tra le indicazioni date, c’è più pre-tattica che reale anticipazione della formazione iniziale. Dati per certi il capitano Samir Handanovic in porta, Stefan de Vrij al centro della difesa, Achraf Hakimi largo a destra, Arturo Vidal in mezzo al campo e Romelu Lukaku centravanti, le altre sei maglie sembrano quasi “obbligate”. Proviamo a decifrare le parole del tecnico nerazzurro a circa 24 ore dalle scelte ufficiali.

DIFESA – Dietro Conte ha escluso l’utilizzo di Alessandro Bastoni dall’inizio, pertanto c’è da aspettarsi la conferma di Aleksandar Kolarov sul centro-sinistra. E ovviamente quella di Danilo D’Ambrosio sul centro-destra, in caso di difesa a tre. Vista l’emergenza non è da escludere la sorpresa Andrea Ranocchia con passaggio alla linea a quattro, ma oggi è solo un’ipotesi remota.

CENTROCAMPO – Lo stesso “trattamento” di Bastoni verrà utilizzato in mezzo al campo con Radja Nainggolan, appena rientrato in gruppo. Conte ha parlato di almeno due affaticati (Marcelo Brozovic e Stefano Sensi), che sembrano spalancare le porte della formazione titolare a Nicolò Barella e Christian Eriksen. Unico vero dubbio a sinistra: Ivan Perisic o Matteo Darmian?

ATTACCO – In avanti Lautaro Martinez potrebbe riposare in favore di Alexis Sanchez, su cui Conte ha speso parole confortanti e ne ha ipotizzato l’utilizzo dal 1′. Di seguito la probabile formazione dell’Inter per il debutto stagionale in Champions League contro il Borussia Monchengladbach.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Kolarov; Hakimi, Vidal, Barella, Perisic (Darmian); Eriksen; Lukaku, Sanchez.