Inter-Borussia Monchengladbach, Bastoni disponibile ma fiducia a Kolarov

Aleksandar Kolarov Inter-Pisa

Inter-Borussia Monchengladbach, Conte studia l’Inter migliore partendo prima di tutto dalla condizione fisica. Alessandro Bastoni ha recuperato dopo la positività al Coronavirus (Covid-19), e sarà regolarmente in panchina. Spazio ancora ad Aleksandar Kolarov titolare nonostante le incertezze delle prime giornate (QUI le nostre probabili).

IN DIFESA – Verso Inter-Borussia Monchengladbach, Antonio Conte è pronto a “cambiare” qualcosa tra centrocampo e attacco ma non in difesa. Il tecnico difatti, in vista della sfida contro i tedeschi, riproporrà lo stesso trio difensivo visto nel derby contro il Milan, che ha sofferto proprio la velocità degli esterni rossoneri. In campo dunque ancora Aleksandar Kolarov nonostante il recupero di Alessandro Bastoni e le incertezze delle prime giornate di campionato tra Fiorentina e lo stesso Milan. Il tecnico dell’Inter si fida molto del difensore serbo e della sua esperienza, evidentemente più dell’attuale condizione fisica di Bastoni. Con lui l’inamovibile Stefan de Vrij al centro e dall’altra parte confermato Danilo D’Ambrosio.