Inter-Borussia Monchengladbach, l’avversario: avvio titubante per i puledri

Condividi questo articolo

Inter-Borussia Monchengladbach

Stasera alle ore 21.00 si giocherà Inter-Borussia Monchengladbach, prima partita per i nerazzurri nel Gruppo B della Champions League 2020-2021. Analizziamo l’avvio di stagione dei Fohlen (in tedesco “puledri”) allenati da Marco Rose.

AVVIO TITUBANTE – Inter e Borussia Monchengladbach torneranno a sfidarsi in campo europeo quarantuno anni dopo l’ultima volta. Die Fohlen – “i puledri” – sono stati in un certo senso la sorpresa della scorsa stagione di Bundesliga, arrivando al quarto posto e trovando la qualificazione ai gironi di Champions League. Tutto ciò grazie al calcio propositivo impostato dal tecnico Marco Rose. L’ex allenatore del Red Bull Salisburgo ha costruito un buon mix di veterani e giovani, in cui spicca Marcus Thuram. Al primo anno nel Basso Reno, il ventitreenne figlio d’arte è stato il goleador della squadra, con quattordici reti in trentanove presenze. Tuttavia, l’avvio della stagione 2020-2021 è finora claudicante per la squadra di Monchengladbach. In estate la squadra non si è particolarmente rinforzata (proprio dall’Inter è arrivato Valentino Lazaro), confermando sostanzialmente il gruppo dello scorso anno. E l’effetto sorpresa degli uomini di Rose sembra essersi sgonfiato.

TREND DI RISULTATI – Escludendo la prima partita di Coppa di Germania (DFB-Pokal) contro i dilettanti dell’Oberneuland (finita 0-8), le prime quattro partite in Bundesliga lanciano segnali piuttosto contrastanti. Alla prima giornata arriva subito uno shock: una sonora sconfitta per 3-0 in casa del Borussia Dortmund. Poi, alla seconda, un misero 1-1 tra le mura amiche, contro l’Union Berlino. La prima vittoria arriva solo alla terza partita, in casa del Colonia: 1-3, con doppio vantaggio del Borussia Monchengladbach tra il 14′ e il 16′ del primo tempo. Infine, sabato, ancora un pareggio al Borussia Park col Wolfsburg (vedi articolo). E la cosa che più che preoccupa Rose è una: sia contro l’Union Berlino sia quattro giorni fa è stato raggiunto. Un elemento che Antonio Conte non potrà non tenere in considerazione per Inter-Borussia Monchengladbach.