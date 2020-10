Inter-Borussia Monchengladbach, attacco nuovo per Conte? L’opzione

Inter-Borussia Monchengladbach

Inter-Borussia Monchengladbach di Champions League (ore 21) potrebbe vedere un attacco differente dal solito. Conte, secondo quanto fa sapere Matteo Barzaghi durante “Champions League Show” su Sky Sport, è sempre più intenzionato a schierare Sanchez. Il tecnico l’aveva già anticipato a domanda di Inter-News.it in conferenza stampa oggi (vedi articolo).

QUALI CAMBI PER LA CHAMPIONS LEAGUE? – Matteo Barzaghi anticipa i temi di formazione di Inter-Borussia Monchengladbach. Possibile che si riveda la coppia in avanti dell’altro infrasettimanale, col Benevento: «Può esserci un attacco nuovo per questa stagione quello che vedremo contro il Borussia Monchengladbach. Abbiamo raccontato di Christian Eriksen trequartista, favorito per giocare in quella posizione (vedi articolo), davanti però c’è un dubbio. Con Romelu Lukaku punto fermo potrebbe giocare Alexis Sanchez al posto di Lautaro Martinez, c’è questa possibilità. Ne ha parlato Antonio Conte in conferenza stampa, dicendo che era tornato dal Cile con un sovraccarico muscolare: l’hanno gestito bene, ora è carico e può giocare. Per quanto riguarda le novità di giornata sono tornati in gruppo Alessandro Bastoni e Radja Nainggolan, invece ancora positivi Roberto Gagliardini e Ionut Andrei Radu che dunque dovranno rimanere in quarantena sperando di riaverli presto disponibili qui, e soprattutto augurando loro una pronta guarigione».