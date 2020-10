Inter-Borussia Monchengadbach, Rose col 4-2-3-1 o a specchio? Plea c’è

marco rose

Inter-Borussia Monchengladbach, Marco Rose verso la conferma del suo fedelissimo 4-2-3-1 ma attenzione alla carta 3-4-1-2 e dunque modulo a specchio con l’Inter. Il tecnico dei tedeschi dovrà fare a meno di tre giocatori titolari ma in compenso recupera Alassane Plea che sarà dunque impiegato dal primo minuto (QUI le probabili formazioni).

A SPECCHIO? – Verso Inter-Borussia Monchengladbach, Marco Rose ha già in mente l’undici titolare da lanciare questa sera in Champions League contro i nerazzurri allenati da Antonio Conte. Il tecnico dei tedeschi potrebbe decidere di schierarsi a specchio e dunque con la difesa a tre come gli avversari, oppure optare per il suo fedelissimo 4-2-3-1. Di sicuro potrà contare sull’impiego di Alassane Plea, recuperato dopo il mancato impiego contro il Wolfsburg. L’attaccante sarà regolarmente titolare davanti il tridente offensivo formato da Hofmann, Thuram e Stidl. In caso di 3-4-1-2 Thuram affiancherà lo stesso Plea in attacco, con Hofmann o Stidl nel ruolo di trequartista. L’ex Valentino Lazaro e Denis Zakaria non saranno della partita, così come il centrocampista László Bénes nonostante abbia provato in tutti i modi a recuperare nel corso degli ultimi allenamenti.