Inter-Bologna, vietato pensare alla Champions League! Il passato insegni

Stadio Giuseppe Meazza San Siro Inter

Inter-Bologna si giocherà questa sera alle ore 20.45. Nonostante sia chiaro che il pensiero di molti sia sull’ultima giornata di Champions League la partita di stasera è fondamentale per tanti motivi. Anche per arrivare carichi il giusto al match contro lo Shakhtar Donetsk.

VIETATO SNOBBARLA! – Inter-Bologna deve avere un imperativo categorico: non sottovalutare la partita. Già in passato è successo due volte, quando sembrava che l’incontro casalingo coi rossoblù fosse una formalità. L’esito? Disastroso. Da quando Sinisa Mihajlovic ha sostituito Filippo Inzaghi in panchina i felsinei hanno fatto bottino pieno al Meazza coi nerazzurri: sei punti su sei. Ed entrambe le partite erano state approcciate male, pensando di vincere facile (soprattutto la seconda, 1-0 e in undici contro dieci con un rigore a favore, poi sbagliato). Trovare la terza vittoria consecutiva, cosa mai successa sinora in stagione, darebbe uno slancio in vista per lo Shakhtar Donetsk, oltre che mettere pressione al Milan. Alla Champions League ci si penserà da domani, per mercoledì è fondamentale arrivarci coi tre punti in tasca stasera.

PRECAUZIONI – Antonio Conte, nella conferenza stampa di vigilia di Inter-Bologna, ha liquidato la questione turnover con una sola parola: «Vediamo». Il tecnico ha dato come indisponibile certo Radja Nainggolan e come «non pronto» Stefano Sensi. Con Nicolò Barella reduce da un piccolo fastidio al polpaccio probabile che la spunti Arturo Vidal, al rientro dopo la squalifica in coppa. Occhio a qualche cambio in attacco e in difesa, così come sulle fasce, ma rispetto al Torino l’assetto di squadra non dovrebbe essere stravolto. Stesso discorso per Mihajlovic, che ieri ha tuonato contro un presunto giocatore del Bologna che darebbe informazioni alla stampa: sarà 4-2-3-1 per gli ospiti (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida, poi dalle 19.30 il countdown vero e proprio a Inter-Bologna, partita che sarà trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).