Inter-Bologna, al via la vendita libera dei biglietti: tutte le informazioni

Oggi è iniziata la vendita libera dei biglietti per assistere a San Siro a Inter-Bologna, 4ª giornata del campionato di Serie A.

INFORMAZIONI – A seguire la nota pubblicata sul sito ufficiale dell’Inter sui biglietti per Inter-Bologna. “Si apre oggi la vendita libera per Inter-Bologna, quarta giornata di Serie A in programma sabato 18 settembre alle ore 18 (qui tutti gli anticipi e posticipi fino alla 19^ giornata).

INTER-BOLOGNA, BIGLIETTI IN VENDITA

FC Internazionale Milano comunica le modalità di vendita della quarta sfida di campionato valida per la Serie A stagione 2021-22, ricordando che solo i titolari di Green Pass potranno accedere allo stadio, esibendo agli ingressi il QR Code, preferibilmente in formato digitale per velocizzarne la lettura. I biglietti saranno acquistabili online su inter.it/tickets e saranno cedibili a terzi a partire da mercoledì 15 settembre.

VENDITA LIBERA

La fase di vendita libera prende il via dalle ore 11.00 di giovedì 2 settembre per tutti i posti rimasti disponibili.

DISPOSIZIONI GENERALI

Si chiede cortesemente a tutti i tifosi collaborazione in questa fase di “riapertura degli stadi” e nuove procedure di accesso. Pertanto, per agevolare le operazioni di afflusso, è richiesto di presentarsi agli ingressi con largo anticipo rispetto al calcio di inizio. Si consiglia di esibire il Green Pass preferibilmente in formato digitale per velocizzarne la lettura agli ingressi“.

Fonte: Inter.it