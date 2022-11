Inter-Bologna, una grossa rivincita da prendersi per ripartire

Inter-Bologna è uno dei match che compongono il turno infrasettimanale di Serie A. Stasera alle 20.45 al Meazza c’è da tentare l’ennesima ripartenza, dopo il passaggio a vuoto contro la Juventus, con una motivazione in più.

SCONFITTA DA RENDERE – Dici Inter-Bologna e il pensiero va allo scorso 28 aprile, a quell’assurdo liscio di Ionut Andrei Radu per far segnare Nicola Sansone. Un 2-1, quello del Dall’Ara, che a conti fatti è costato il campionato, un regalo inverosimile e difficile da dimenticare. Ora, oltre sei mesi dopo, c’è la possibilità di prendersi una rivincita proprio sul Bologna. C’è ancora un ex in panchina, Thiago Motta, ma la storia non è cambiata: i rossoblù sono nel loro miglior momento stagionale, con tre vittorie consecutive. L’Inter è invece reduce dall’ennesimo disastro negli scontri diretti, il 2-0 subito dalla Juventus. A -14 dal Napoli, vittorioso ieri sull’Empoli, il primo posto è lontanissimo ma bisogna ripartire almeno per accorciare sul Milan frenato a Cremona.

IL GRANDE RITORNO? – Per Inter-Bologna c’è chi ha ipotizzato Marcelo Brozovic dal 1′, anche se sembra più probabile un impiego a gara in corso. Il numero 77 è riapparso domenica a Torino, seppur solo nel finale di gara, oggi è previsto che aumenti il minutaggio. Non si vedranno invece ovviamente Romelu Lukaku, ma anche Danilo D’Ambrosio e Matteo Darmian. Spera in una maglia Joaquin Correa, che ha però fatto molto male di recente (anche nel subentro a Torino), di nuovo a disposizione lo sfebbrato Alessandro Bastoni. Il Bologna punta quasi tutto su uno che il nerazzurro lo ha festito in una stagione di gloria e ancora se la ricorda: Marko Arnautovic (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19 il vero countdown a Inter-Bologna: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).