Inter-Bologna: un incubo! Lukaku unica luce, Candreva e Young ok – GdS

Condividi questo articolo

Le pagelle di Inter-Bologna targate “La Gazzetta dello Sport”. Fiocanno i 4 e le insufficienze. Si salvano in pochissimi, tra cui Lukaku e i due esterni. Per il resto è notte fonda

DRAMMA – L’ennesimo pomeriggio da bipolarismo interista. Potremmo riassumere così la trama di Inter-Bologna, che si trasforma in pochi minuti in un dramma quasi senza sorprese. Una forma di bipolarismo che ammanta anche Antonio Conte: il tecnico non va oltre il 4, fa i cambi troppo tardi e sul rigore, secondo “La Gazzetta dello Sport”, avrebbe dovuto imporsi per far tirare Romelu Lukaku.

DIETRO LA LAVAGNA – Diventa difficile trovare eccezioni in un pomeriggio così cupo. Il peggiore, e non è una novità negli ultimi tempi, è Roberto Gagliardini. Anche per lui arriva un sonoro 4 in pagella (prigioniero di un personale cerchio e il gol col Brescia non poteva bastare per spezzarlo). Malissimo anche Christian Eriksen (smarrisce l’ispirazione) e Alexis Sanchez (controfigura di sé stesso): 4 ad entrambi senza alcun appello.

SOMMERSI E SALVATI – Grosse quote di colpa, per il risultato finale, la rosea le attribuisce a Lautaro Martinez (superbo sul rigore strappato a Lukaku) e Alessandro Bastoni (si scopre vulnerabile): 4,5 per entrambi. Anche Danilo D’Ambrosio, Stefan de Vrij e Marcelo Brozovic sul carrozzone degli imputati con un 5 a referto. Gli unici sufficienti sono Samir Handanovic (6, forse solo sulla sassata di Musa Juwara poteva fare qualcosa in più), Ashley Young (6,5: primo tempo da urlo), Antonio Candreva (6,5 anche per lui), e Romelu Lukaku (6,5: arriva a quota 20 gol in campionato e il suo lo fa sempre).

Fonte: La Gazzetta dello Sport