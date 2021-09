Inter-Bologna, tutte le informazioni e le disposizioni per il match di San Siro

Inter-Bologna si giocherà a San Siro oggi alle 18: le informazioni e le disposizioni per la partita valida per la 4ª giornata di Serie A.

INFORMAZIONI – A seguire il comunicato ufficiale dell’Inter con tutte le informazioni e le disposizioni generali per la partita Inter-Bologna, partita valida per la 4ª giornata del campionato di Serie A. “Torna subito in campo l’Inter e lo fa di nuovo a San Siro: alle 18 i nerazzurri ospitano il Bologna nella quarta giornata di Serie A.

Di seguito tutte le informazioni e le disposizioni generali per i tifosi.

APERTURA CANCELLI ALLE 15

Con il fischio d’inizio alle 18, i cancelli del Meazza apriranno alle 15, le biglietterie saranno aperte dalle ore 14 fino alle 18:30. Si chiede cortesemente a tutti i tifosi collaborazione in questa fase di “riapertura degli stadi” e nuove procedure di accesso. Pertanto, per agevolare le operazioni di afflusso, è richiesto di presentarsi agli ingressi con largo anticipo rispetto al calcio di inizio, per sottoporsi con calma ai controlli di sicurezza, la cui procedura richiede tempi lunghi in quanto prevede la misurazione della temperatura e il controllo di biglietto, Green Pass e documento di identità. Si consiglia di esibire il Green Pass preferibilmente in formato digitale per velocizzarne la lettura.

A San Siro si va verso il tutto esaurito, gli ultimi biglietti sono in vendita su inter.it/tickets

GREEN PASS OBBLIGATORIO

Per accedere sarà necessario essere muniti del biglietto, di un documento di identità e del Green Pass, esibendo agli ingressi il QRCode preferibilmente in formato digitale per velocizzarne la lettura. L’ingresso è consentito solo ai Gate indicati sul biglietto.

I presenti sono tenuti a rispettare il regolamento d’uso e il codice di condotta. Sarà vietato introdurre i seguenti oggetti nello stadio: macchine fotografiche professionali, tablet, powerbank, borracce, aste per selfie, stampelle“.

Fonte: Inter.it