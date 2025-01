Inter-Bologna, tornano due titolari. La probabile formazione di Inzaghi

Inter-Bologna è la partita valida per il recupero della diciannovesima giornata del campionato di Serie A. Simone Inzaghi richiama due titolari tra gli undici, la probabile formazione.

RITORNO – Sono tante le assenze, ma in difesa qualcuno si rivedrà. Non magari questa sera, ma nelle prossime partite sicuramente Simone Inzaghi avrà a disposizione altri giocatori rispetto a quelli spremuti nelle scorse settimane. Il reparto arretrato in Inter-Bologna sarà lo stesso visto contro il Venezia, perciò ancora Matteo Darmian e non Benjamin Pavard che rimarrà in panchina. Stefan de Vrij confermato, Francesco Acerbi tornerà in panchina e potrebbe avere qualche minuto in base all’andamento del match. A sinistra Alessandro Bastoni, che davanti a sé avrà Federico Dimarco di ritorno dopo la panchina di Venezia per Carlos Augusto. A destra Denzel Dumfries farà gli straordinari, lo stesso accadrà per il centrocampo del Penzo. L’altra novità è la titolarità di Marcus Thuram, che affiancherà Lautaro Martinez a caccia del gol per recuperare i bomber della Serie A. Il compagno francese ha superato Mehdi Taremi, che ha fatto meno di quanto ci si aspettava nella sua occasione a Venezia. Di seguito la probabile formazione di Simone Inzaghi per la partita tra Inter e Bologna.

Inter-Bologna, la probabile formazione di Inzaghi

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.