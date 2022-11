Inter-Bologna, Thiago Motta a trazione offensiva! La scelta su Orsolini

È il giorno di Inter-Bologna, gara valida per la quattordicesima giornata di Serie A. I felsinei credono in un risultato positivo a San Siro, Thiago Motta senza timori. Rilancia Orsolini dopo la rete col Torino

ALL’ATTACCO − Nessun timore per Thiago Motta. In Inter-Bologna, si andrà col 4-2-3-1. L’ex giocatore nerazzurro crede in un risultato positivo visto anche il momento ottimo della sua squadra, reduce da quattro vittorie consecutive. Come riporta Sport Mediaset, si candida ad una maglia dal primo minuto Riccardo Orsolini, decisivo contro il Torino per la vittoria in rimonta. Non si tocca l’altro ex Inter Marko Arnautovic, lo scorso anno in gol nella fatale gara di aprile che consegnò poi lo Scudetto al Milan. Chiudono poi il pacchetto offensivo Aebischer e Dominguez sulla trequarti.