Inter-Bologna, Thiago Motta premia Orsolini! Arnautovic non è l’unico ex

Inter-Bologna è la sfida che si giocherà a San Siro alle 20.45, valevole per la quattordicesima giornata di Serie A (vedi ultime). Secondo quanto rivelato da Sky Sport, Thiago Motta ha sciolto le riserve anche sul modulo: sarà un 4-2-3-1. Orsolini dal 1′

SCIOLTA L’ULTIMA RISERVA – Inter-Bologna, partita in programma stasera a San Siro, vedrà da una parte i nerazzurri reduci dalla sconfitta contro la Juventus e dall’altra i rossoblù in un momento più che positivo. Il tecnico Thiago Motta era indeciso sul sistema di gioco ma nelle ultime ore sono state sciolte anche le ultime riserve: sarà un 4-2-3-1. Dopo il gol contro il Torino, Orsolini conquista una maglia dal 1′. Arnautovic non sarà l’unico ex Inter in campo, presente infatti anche Medel davanti alla difesa insieme a Schouten.

BOLOGNA (4-2-3-1), probabile formazione: Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Lykogiannis; Schouten, Medel; Orsolini, Ferguson, Vignato; Arnautovic