Inter-Bologna, Thiago Motta in formazione va con l’ex e col… Milan

Inter-Bologna stasera alle 21 segna l’esordio in Coppa Italia della squadra di Inzaghi, mentre quella di Thiago Motta ha già giocato e vinto due partite. In formazione previsti cambi rispetto al campionato, ma senza strafare.

L’EX – Thiago Motta ha giocato Inter-Bologna con la maglia nerazzurra, ma ora allena i rossoblù. Nelle scelte di formazione per stasera in Coppa Italia dovrebbe puntare su un ex “mancato” a livello di prima squadra, ma che ha fatto tutta la trafila delle giovanili: Giovanni Fabbian. Il centrocampista classe 2003 è candidato in mezzo, è stato ceduto in estate con clausola di riacquisto. Poi altre due valutazioni da fare ai due estremi: portiere e centravanti. Nell’ultima del Bologna, il 2-0 sulla Roma, Thiago Motta ha preferito Federico Ravaglia a Lukasz Skorupski perché l’aveva visto meglio in settimana. Da capire chi avrà la meglio oggi, ieri nessuna indicazione in conferenza. Davanti possibile (ma non scontato) che Joshua Zirkzee rifiati: pronto Sydney van Hooijdonk.

IL ROSSONERO – Per Inter-Bologna occhio anche a chi è di proprietà del Milan: Alexis Saelemaekers. Il belga partirà largo a sinistra nel tridente, mentre sulla fascia opposta c’è Dan Ndoye visto che Riccardo Orsolini non ha recuperato. A centrocampo, assieme a Fabbian, potrebbe toccare a Michel Aebischer e Nikola Moro che ha sbloccato la partita con la Roma domenica. Per quasi tre mesi Riccardo Calafiori ha giocato – benissimo – da difensore centrale pur essendo lui un terzino sinistro. La scelta adattata si era resa necessaria per l’infortunio di Jhon Lucumì, che ora ha recuperato e può prendere il posto dell’ex Roma. Con lui in difesa Lorenzo De Silvestri, Sam Beukema (più di Kevin Bonifazi) e Charalampos Lykogiannis che segnò un gol casuale tredici mesi fa. Questa la probabile formazione di Thiago Motta per Inter-Bologna: Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumí, Lykogiannis; Fabbian, Aebischer, Moro; Ndoye, Zirkzee, Saelemaekers.