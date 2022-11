Inter-Bologna, Thiago Motta con due novità di formazione in attacco

Inter-Bologna, stasera alle ore 20.45, vede i rossoblù presentarsi al Meazza forti di tre vittorie consecutive in Serie A (più una in Coppa Italia). L’ex Thiago Motta nonostante il momento positivo cambia l’attacco.

NUOVI INSERIMENTI – Per Inter-Bologna resta solo Marko Arnautovic dell’attacco che ha cominciato la partita di domenica col Torino. Pure lui eroe del Triplete come Thiago Motta (pur avendo collezionato solo tre presenze nel 2009-2010, tutte in Serie A), ha recuperato da un infortunio e nell’ultima gara è tornato titolare. Le novità sono ai suoi lati, dove al posto di Musa Barrow e Michel Aebischer ci saranno Riccardo Orsolini (due gol consecutivi) ed Emanuel Vignato. Lo scozzese Lewis Ferguson (a segno nell’ultima trasferta col Monza) sarà in aggiunta il centrocampista con licenza di inserirsi, nel 4-3-3 del tecnico italo-brasiliano. Questo significa che a rimanere fuori sarà l’argentino Nicolas Dominguez, quasi sempre titolare nel corso della prima parte di stagione.

L’ALTRO EX – Assieme ad Arnautovic e Thiago Motta chi del Bologna ha vestito la maglia dell’Inter è Gary Medel. Il Pitbull, 109 presenze e un gol dal 2014 al 2017, ha iniziato la stagione come difensore centrale con Sinisa Mihajlovic ma col cambio di allenatore è tornato mediano. Con lui e Ferguson ci sarà Jerdy Schouten, che complice un infortunio non gioca titolare dall’8 ottobre contro la Sampdoria (vedi articolo). In difesa Charalampos Lykogiannis favorito su Andrea Cambiaso sulla fascia sinistra. Quest’ultimo potrebbe giocare anche a destra, dove però si è guadagnato una maglia Stefan Posch che domenica ha segnato il gol vittoria col Torino (suo primo in Serie A). Al centro confermati Adama Soumaoro e Jhon Lucumì, con Kevin Bonifazi unico indisponibile. In porta Lukasz Skorupski. Questa la probabile formazione di Thiago Motta per Inter-Bologna: Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Lykogiannis; Schouten, Medel, Ferguson; Orsolini, Arnautovic, E. Vignato.