Inter-Bologna 1-2 DTS (0-0), il tabellino della partita degli ottavi di Coppa Italia

Inter-Bologna è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-2 dopo i tempi supplementari (0-0): questo il tabellino della partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2023-2024.

CHE SCHIFO – Dopo aver vinto per due volte consecutive la Coppa Italia l’Inter la abbandona col solito suicidio collettivo già agli ottavi di finale. Per un tempo, il secondo, è un assedio col Bologna che regge non sa nemmeno come. Pure un rigore sbagliato, l’ennesimo dal pessimo rigorista Lautaro Martinez (poi uscito per infortunio) che se lo fa parare da Federico Ravaglia. Quando al 92′, già nei tempi supplementari, Carlos Augusto di testa trova la deviazione vincente sembra fatta. Invece una dormita nel secondo supplementare permette ancora una volta al Bologna, un avversario che sarebbe meglio non incontrare mai più, di ribaltarla in maniera assurda. Questo il tabellino di Inter-Bologna.

INTER-BOLOGNA 1-2 DTS (0-0) – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Audero; Bisseck (91′ Pavard), Acerbi, A. Bastoni (74′ Dimarco); Darmian, Frattesi, Asllani (89′ Sensi), Klaassen (74′ Barella), Carlos Augusto; Arnautovic (65′ Thuram), Lautaro Martinez (99′ Mkhitaryan).

In panchina: Sommer, Di Gennaro, Calhanoglu, Akinsanmiro, Agoumé, Stabile, Kamaté, Sarr, Stankovic.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Corazza (65′ De Silvestri), Lucumì (99′ Calafiori), Beukema, Lykogiannis; Moro (69′ El Azzouzi), Aebischer; Saelemaekers (85′ Ndoye), Fabbian, Urbanski; van Hooijdonk (85′ Zirkzee).

In panchina: Bagnolini, Skorupski, Posch, Freuler, Bonifazi, Ferguson.

Allenatore: Thiago Motta.

Arbitro: Federico La Penna della sezione di Roma 1 (Cecconi – Zingarelli; Giua; VAR Serra; A. VAR Mazzoleni).

Gol: 92′ Carlos Augusto (I), 112′ Beukema, 116′ Ndoye.

Ammoniti: Lykogiannis, van Hooijdonk, Fabbian (B), Bisseck, Darmian, Pavard, Barella (I).

Recupero: 0′ PT, 5′ ST, 1′ PTS, 1′ STS.

Note: al 65′ Ravaglia (B) ha parato un rigore a Lautaro Martinez.