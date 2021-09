Inter-Bologna 6-1, il tabellino della partita della 4ª giornata di Serie A

Inter-Bologna è terminata da pochi minuti con il punteggio di 6-1: questo il tabellino della partita valida per la quarta giornata di Serie A 2021-2022.

A TENNIS! – L’Inter lascia alle spalle le tante occasioni sciupate contro Sampdoria e Real Madrid e si riscatta alla grande: sei gol al Bologna! Apre subito Lautaro Martinez, servito dal grande protagonista del pomeriggio Denzel Dumfries, e poi è tutto in discesa. Unica nota negativa di oggi l’infortunio di Joaquin Correa, trasportato in ospedale per accertamenti (vedi articolo). Questo il tabellino di Inter-Bologna.

INTER-BOLOGNA 6-1 – IL TABELLINO



Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij (67′ Ranocchia), A. Bastoni (74′ Kolarov); Dumfries, Barella, Brozovic (74′ Gagliardini), Vecino, Dimarco; Lautaro Martinez (67′ Sanchez), Correa (29′ Dzeko).

In panchina: Cordaz, I. Radu, Perisic, Calhanoglu, D’Ambrosio, Darmian, Satriano.

Allenatore: Simone Inzaghi

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri (74′ Theate), Medel, Bonifazi, Hickey (55′ Dijks); Dominguez (69′ van Hooijdonk), Svanberg (55′ Vignato); Skov Olsen, Soriano, Sansone (55′ Barrow); Arnautovic.

In panchina: Bardi, Binks, Soumaoro, Orsolini, Mbaye, Santander, Amey.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic

Arbitro: Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta (Di Vuolo – Imperiale; Gariglio; VAR Guida; A. VAR Paterna)

Gol: 6′ Lautaro Martinez, 30′ Skriniar, 34′ Barella, 54′ Vecino, 63′, 68′ Dzeko, 86′ Theate (B)

Ammoniti: De Silvestri, Hickey, Dijks (B)

Recupero: 1′ PT, 1′ ST