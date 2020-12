Inter-Bologna 3-1, il tabellino della partita della 10ª giornata di Serie A

Inter-Bologna è terminata da pochi minuti con il punteggio di 3-1: questo il tabellino della partita valida per la decima giornata di Serie A 2020-2021.

VENDICATI – Dopo due sconfitte negli ultimi confronti diretti l’Inter riesce finalmente a battere il Bologna al Meazza. Romelu Lukaku e Achraf Hakimi mettono in discesa la situazione nel primo tempo, poi (come l’anno scorso) Sinisa Mihajlovic fa entrare i giovanissimi ed Emanuel Vignato accorcia le distanze. Stavolta però niente ribaltone: Hakimi segna la sua prima doppietta in Serie A e per una volta il finale è sul velluto. Questo il tabellino di Inter-Bologna.

INTER-BOLOGNA 3-1 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, A. Bastoni (83′ D’Ambrosio); Hakimi (71′ Darmian), Vidal (71′ Barella), Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lukaku (71′ Lautaro Martinez), Sanchez (91′ Eriksen).

In panchina: Padelli, Stankovic, Sensi, Ranocchia, Young.

Allenatore: Antonio Conte

Bologna (3-4-1-2): Skorupski; Medel (63′ Dominguez), Danilo L., Tomiyasu; De Silvestri, Svanberg (63′ Vignato), Schouten, Hickey (63′ Khailoti); Soriano; Palacio (79′ Vergani), Barrow (79′ Rabbi).

In panchina: da Costa, Paz, Sansone, Mbaye, Baldursson, Michael, Calabresi.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic

Arbitro: Paolo Valeri della sezione di Roma 2 (Preti – Bresmes; Mariani; VAR Irrati; A. VAR Lo Cicero)

Gol: 16′ Lukaku, 45′, 70′ Hakimi, 67′ Vignato

Ammoniti: Hickey, Danilo L. (B), Hakimi (I)

Recupero: 0′ PT, 4′ ST