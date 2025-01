Inter-Bologna, stavolta il recupero di mercoledì è differente

Inter-Bologna completa la diciannovesima giornata, una decina di giorni dopo quando si sarebbe dovuta giocare. Stasera alle 20.45 il recupero può dire tanto sulla lotta per vincere la Serie A, ma non potrà essere decisivo come l’altra volta.

SITUAZIONE CAMBIATA – L’Inter affronta il Bologna in un recupero di Serie A di mercoledì sera. Vi dice qualcosa? Sì, purtroppo. Ossia la terribile giornata del 27 aprile 2022, quando l’orrore di Ionut Andrei Radu regalò, sostanzialmente, il titolo al Milan. Oggi si rigioca un Inter-Bologna, ma c’è qualcosa che è cambiato. Intanto la situazione di classifica: non è un duello, c’è l’Atalanta terzo incomodo che ieri ha pareggiato con la Juventus. E che nel weekend affronterà il Napoli di Antonio Conte, in testa alla classifica. Ecco: gli azzurri stasera non potranno essere né raggiunti né superati, in più c’è un altro recupero con la Fiorentina ancora non calendarizzato. Più metà stagione da giocare, motivo per cui la pressione va messa da parte e pure il ricordo.

Inter-Bologna con le difficoltà del mercato di mezzo

SENZA NOVITÀ – Per Inter-Bologna Simone Inzaghi non recupera Hakan Calhanoglu, ma ha pure perso per l’ennesimo infortunio Davide Frattesi. E non è detto che lo riavrà ancora, visto il folle “mal di pancia” che ha mostrato nelle ultime settimane. Ma di certo stasera in campo non scende “il mercato”, né tantomeno “i possibili nuovi acquisti” (che per ora non esistono). Scende chi è in condizione, e chi deve dimostrare di valere una maglia da titolare. Di risposte a Venezia, in una situazione complicata, ce ne sono state tante: vanno ripetute. Contro un Bologna privo di Jhon Lucumì eredità del burrascoso finale con la Roma. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19 il vero countdown a Inter-Bologna, collegamenti in diretta con l’inviata allo stadio, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.