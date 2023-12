Inter-Bologna, si rivede Pavard! Inzaghi vara mini-turnover – Sky

Inter-Bologna, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, andrà in scena domani sera alle 21:00. Pavard, secondo Sky Sport, dovrebbe trovare minuti in campo. Le ultime sulla probabile formazione di Inzaghi

SCELTE – Dopo aver consolidato la testa della classifica l’Inter è pronta ad esordire nella Coppa Italia 2023/2024. La squadra di Inzaghi, domani sera, affronterà il Bologna di Thiago Motta. In campo, secondo Sky Sport, dovrebbe rivedersi Pavard che ha recuperato dall’infortunio ed è pronto a mettere minuti nelle gambe. Inzaghi, in vista del match, è pronto a fare alcuni cambi di formazione ma senza rivoluzionare interamente l’undici. Dal 1′ dovrebbero trovare spazio sia Asllani che Frattesi, con Arnautovic pronto a far rifiatare uno fra Thuram e Lautaro Martinez. Di seguito la probabile formazione

Inter( 3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Mkhitaryan, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Arnautovic.