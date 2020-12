Inter-Bologna (Serie A): la probabile formazione dell’Inter di Conte

La probabile formazione di Conte

Inter-Bologna è in programma oggi a partire dalle ore 20.45. Partita valida per la decima giornata del Campionato Italiano di Serie A. Crocevia prima dell’ultimo decisivo impegno internazionale dell’anno solare, per andare (momentaneamente) a -2 dalla vetta. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Conte

LA ROSA E LA FILOSOFIA DI CONTE

INDISPONIBILI – Scendono a tre gli assenti in casa nerazzurra. Ancora fuori Vecino, Nainggolan e Pinamonti per infortunio. Resta da capire se Kolarov, negativizzatosi dal Coronavirus, riuscirà a essere quantomeno in panchina.

MODULO – L’Inter si è ritrovata grazie al ritorno al 3-5-2, sistema di gioco che Conte può ottimizzare grazie ad alcune pedine fondamentali. Tutto passa attraverso il perno centrale (Brozovic) ai lati delle mezzali.

LA SQUADRA REPARTO PER REPARTO

DIFESA – Previsto almeno un avvicendamento dietro. Il capitano Handanovic in porta. In mezzo de Vrij resta favorito su Ranocchia. Sul centro-destra D’Ambrosio può avere la meglio su Skriniar, nessun dubbio su Bastoni sul centro-sinistra.

CENTROCAMPO – Coperta cortissima in mezzo. Sulle fasce dovrebbero ritrovare spazio dal 1′ Hakimi a destra e Perisic a sinistra. Confermato Brozovic davanti alla difesa, ai suoi lati Vidal e Gagliardini mezzali. Barella rifiata.

ATTACCO – Solita rotazione strategica in avanti. Stavolta tocca a Lautaro Martinez sedersi, spazio a Sanchez come spalla di Lukaku nella coppia di punta.

IL PROBABILE SCHIERAMENTO DELL’INTER

FORMAZIONE – Ecco dunque la probabile formazione titolare dell’Inter che affronterà il Bologna in Serie A: Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, A. Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Sanchez.

IN PANCHINA – Padelli, Radu; Ranocchia, Skriniar, L. Moretti, Kolarov; Darmian, Young, Barella, Sensi, Eriksen; Lautaro Martinez.

