Inter-Bologna, rivoluzione a centrocampo. In difesa rientra un big

In attesa di scendere in campo questa sera contro il Bologna in Coppa Italia, Simone Inzaghi sta definendo il turnover con cui partire a San Siro. Tante le scelte obbligate come in difesa, dove il mister avrà ancora Benjamin Pavard.

TURNOVER – Non sarà un turnover radicale quello che questa sera effettuerà Simone Inzaghi a San Siro contro il Bologna. Il tecnico dell’Inter, in vista del match di Coppa Italia, lavora per definire al meglio gli ultimi dettagli della girandola di cambi. In attacco è ormai confermato da giorni la presenza di Marko Arnautovic, ex felsineo. Insieme a lui ci sarà quasi sicuramente Lautaro Martinez visto che Sanchez rimarrà fuori per infortunio. In difesa invece, Inzaghi si affiderà ai soliti Bastoni e Acerbi, con Yann Bisseck che ha convito il suo tecnico e ritrova la maglia dell’Inter da titolare. Rientra Pavard in panchina: il francese giocherà quasi sicuramente una manciata di minuti nel finale.

CERTEZZA – La certezza di Simone Inzaghi sarà il centrocampo tutto nuovo in Coppa Italia. In panchina andranno Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan e al loro posto spazio a Davide Frattesi, Kristjan Asllani e Davy Klaassen. Un centrocampo rinnova che permette ai titolare di riposare in vista del match di sabato contro il Lecce. No-stop invece Matteo Darmian che giocherà anche questa sera da titolare e continua a fare gli straordinari in attesa di un nuovo innesto. Insieme all’azzurro anche Carlos Augusto dirottato sulla sinistra.