Inter-Bologna, le probabili formazioni per la 19ª giornata di Serie A

Inter-Bologna si giocherà oggi alle 20:45 allo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro: queste le probabili formazioni per la partita di oggi, valida per il recupero della diciannovesima giornata di Serie A.

INTER-BOLOGNA, PROBABILI FORMAZIONI CASA – Simone Inzaghi, alle prese con infortuni a centrocampo e un calendario fitto di impegni, confermerà quasi totalmente l’undici visto contro il Venezia. In difesa, davanti a Yann Sommer, ci saranno Matteo Darmian, Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni, quest’ultimo chiamato a una possibile staffetta a gara in corso dopo settimane di impegni intensi. La linea a tre ritrova compattezza grazie ai recenti rientri di Benjamin Pavard e Francesco Acerbi, entrambi inizialmente in panchina. A centrocampo, con Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan fuori causa, spazio ad Kristjan Asllani in cabina di regia, supportato da Nicolò Barella e Piotr Zielinski. Sulle fasce agiranno Denzel Dumfries a destra e Federico Dimarco a sinistra. In attacco, confermata la coppia Lautaro Martinez e Marcus Thuram. La lista dei convocati vede anche la presenza di giovani come Alessandro Calligaris, Yvan Maye, Thomas Berenbruch e Luka Topalovic.

INTER-BOLOGNA, PROBABILI FORMAZIONI TRASFERTA – Vincenzo Italiano ha deciso di operare una significativa rotazione nella formazione del Bologna. I rossoblù si schiereranno con un 4-2-3-1, caratterizzato da alcune novità in tutti i reparti. In difesa, l’assenza dello squalificato Lucumí costringe il tecnico a ridisegnare il reparto arretrato. Al centro, al fianco di Beukema, è favorito Casale. Sulle fasce, Holm agirà a destra, mentre Lykogiannis prenderà il posto di Miranda a sinistra. A centrocampo, accanto a Freuler, il ballottaggio tra Nikola Moro e Pobega dovrebbe risolversi a favore del primo. In attacco, Italiano rivoluziona gli interpreti. Giovanni Fabbian sarà schierato sulla trequarti insieme a Orsolini e Dominguez, con quest’ultimo favorito su Ndoye. In posizione centrale, Castro guiderà l’offensiva rossoblù.

Inter-Bologna, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

In panchina: J. Martinez, Calligaris; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto, Palacios, Buchanan, Frattesi, Arnautovic, Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi

Inter: Di Gennaro, Correa, Bisseck, Mkhitaryan, Calhanoglu (infortunati).

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Casale, Lykogiannis; Freuler, Moro; Orsolini, Fabbian, Dominguez; Castro.

In panchina: Bagnolini, Ravaglia; Posch, Erlic, Miranda, De Silvestri, Pobega, Ferguson, Urbanski, Ndoye, Odgaard, Iling-Junior, Dallinga.

Allenatore: Vincenzo Italiano

Bologna: El Azzouzi, Cambiaghi, Aebischer (infortunati). Lucumì squalificato.