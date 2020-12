Inter-Bologna, probabile turnover: D’Ambrosio torna titolare in difesa?

Danilo D’Ambrosio Inter-Napoli

In vista di Inter-Bologna, Antonio Conte starebbe pensando ad un ampio turnover per preservare alcuni giocatori in vista della sfida di UEFA Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. In difesa potrebbe riposare Milan Skriniar, spazio a Danilo D’Ambrosio?

D’AMBROSIO TITOLARE – Inter-Bologna in programma sabato alle 20:45, i nerazzurri allenati da Antonio Conte devono ottenere il miglior risultato possibile così da poter continuare la striscia positiva in Serie A considerando però l’importante sfida di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Proprio per questo motivo il tecnico starebbe pensando ad un ampio turnover, partendo dalla difesa e in particolare dall’inserimento di Danilo D’Ambrosio. Il difensore italiano probabilmente sarà schierato titolare e al posto di Milan Skriniar nella difesa a tre (QUI le possibili altre scelte in difesa). Intanto l’italiano è pronto a rinnovare il suo contratto con l’Inter attualmente in scadenza nel 2021. Resta da capire solo se rinnoverà fino al 2022 o 2023, ma di fatto manca solamente l’annuncio.