Inter-Bologna, probabile formazione: Inzaghi rilancia due big!

Vigilia di Inter-Bologna, recupero della diciannovesima giornata di Serie A. Simone Inzaghi, dopo l’allenamento effettuato a San Siro, è pronto a rilanciare due titolarissimi. La probabile formazione di Inter-Bologna.

ULTIME – In occasione di Inter-Bologna, oggi la Beneamata si è allenata direttamente a San Siro. I nerazzurri, infatti, non hanno fatto il solito ritiro di vigilia, ma hanno svolto una seduta di allenamento mattutina allo stadio per poi domani ritrovarsi ad Appiano Gentile per l’ultima riunione tecnica. Non ci saranno ancora Calhanoglu e Mkhitaryan, con il primo che ne avrà per un bel po’, mentre si spera di recuperare l’armeno per la partita di domenica sempre a San Siro contro l’Empoli. Tra i recuperati c’è Francesco Acerbi, che siederà in panchina. Rispetto alla partita di Venezia, Inzaghi è pronto a rilanciare due titolarissimi: ossia Marcus Thuram e Federico Dimarco.

La probabile formazione di Inzaghi per Inter-Bologna

PROBABILE – Simone Inzaghi non vuole lasciare nulla al caso e contro il Bologna di Vincenzo Italiano (clicca QUI per leggere la probabile formazione degli ospiti) metterà in campo l’Inter migliore. Quindi, dentro sia Thuram che Dimarco, a riposo contro il Venezia ed entrati solamente nella ripresa. Conferme a centrocampo per il trio composto da Nicolò Barella, Kristjan Asllani e Piotr Zielinski. In difesa, ci sarà ancora Matteo Darmian, in gol domenica, come braccetto di destra. La probabile formazione di Inzaghi per Inter-Bologna:

(3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.