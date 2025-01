Inter-Bologna, la probabile formazione: per Inzaghi un rientro importante!

Inter-Bologna sarà il primo recupero che disputerà l’Inter a San Siro valido per la diciannovesima giornata di Serie A. I nerazzurri ritrovano un importante giocatore: ecco la probabile formazione di Simone Inzaghi.

LA SFIDA – Inter-Bologna si giocherà domani alle ore 20.45 allo stadio Meazza. Le due compagini sono in uno stato di forma ottimale. A livello di classifica al momento l’Inter è seconda a 43 punti mentre il Bologna è in ottava posizione, scavalcato da poco dal Milan vincente a Como per 2-1. Entrambe le squadre stanno viaggiando ad un ritmo molto simile a quello della passata stagione. L’Inter di quest’anno è sotto di qualche manciata di punti rispetto a quella delle 2 stelle. Stessa cosa per il Bologna, che ha dei ritmi molto simili a quelli di Thiago Motta che conquistò l’anno scorso una storica qualificazione alla Champions League. Si preannuncia una partita vivace e ricca di emozioni. Nell’Inter due novità certe, rispetto a Venezia, saranno Federico Di Marco e Marcus Thuram dal primo minuto. Scopriamo nel dettaglio la probabile formazione scelta da Simone Inzaghi per Inter-Bologna.

La probabile formazione di Inter-Bologna: un importante recupero per i nerazzurri

RIENTRO – In Inter-Bologna ci saranno grosse chance per vedere Benjamin Pavard dal 1′ minuto di gioco. Il francese è stato out dal 27 Novembre fino ad oggi per via un problema al bicipite femorale. Si ricostituisce in parte la difesa che ha dominato nell’anno delle due stelle. Ad affiancare il francese (o Matteo Darmian) ci sarà il sempre presente Alessandro Bastoni e Stefan De Vrij, che fino ad ora non ha fatto rimpiangere Francesco Acerbi (anche lui ristabilito). A centrocampo ancora out Hakan Çalhanoğlu, in regia ci sarà nuovamente Kristjan Asllani che ha bisogno di minutaggio per recuperare fiducia e sicurezza nei propri mezzi. Denzel Dumfries a destra e Federico Di Marco a sinistra alimenteranno di palloni la ‘Thula’, che finalmente si ristabilisce. A centrocampo il fedele Nicolo Barella sarà affiancato da Piotr Zieliński, che sostituirà Henrikh Mkhitaryan alle prese con un problema agli adduttori. Di seguito la probabile formazione di mister Inzaghi.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Asllani, Zieliński, Di Marco; Lautaro Martinez, Thuram.