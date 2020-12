Inter-Bologna più di un allenamento pre-Champions League per Conte

Inter-Bologna è importante, ma Inter-Shakhtar Donetsk di più? Niente di più falso. Il prossimo impegno in Serie A non può proprio essere fallito dalla squadra di Conte. che solo dopo potrà tornare a utilizzare la calcolatrice con vista sugli ottavi di Champions League

DOPPIO IMPEGNO – L’Inter ha il dovere di provare a qualificarsi agli ottavi di Champions League senza sacrificare punti nel tragitto. Prima di ospitare lo Shakhtar Donetsk a Milano arriverà il Bologna, che nell’ultima stagione ha rappresentato un passaggio a vuoto decisivo. Mai come in questo caso non si può considerare la partita internazionale più importante di quella nazionale. Se Inter-Shakhtar Donetsk rischia di essere inutile a causa del “biscotto” (vedi articolo), Inter-Bologna sarà fondamentale per provare ad accorciare le distanze dalla vetta.

BOTTINO PIENO – Giocare ogni tre giorni è una delle regole del calcio moderno. Farlo in tempi di Coronavirus complica i piani di ogni tecnico. Si dice che “la partita ufficiale è il miglior allenamento per una squadra”. Verissimo. Solo che Inter-Bologna non può essere visto come tale in preparazione di Inter-Shakhtar Donetsk. Antonio Conte dovrà essere bravo a limitare gli esperimenti e quindi gli stravolgimenti. Giusto ragionare sul turnover (vedi articolo), perché le solite tre-quattro rotazioni possono giovare all’Inter in entrambe le partite. Servono sei punti. Guai a sacrificarne alcuni in Serie A per presentarsi in Champions League freschi, perché tanto non servirebbe a nulla.