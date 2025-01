Inter-Bologna, tutti gli occhi su Castro. E quel ‘paragone’

Inter-Bologna è in programma stasera alle ore 20.45 allo Stadio San Siro. Osservato speciale sarà Santiago Castro, sul quale i nerazzurri intendono fare sul serio.

IL PUNTO – Inter-Bologna sarà l’occasione per osservare da vicino Santiago Castro, uno dei grandi obiettivi dei nerazzurri per la prossima estate. Il calciatore argentino rappresenta una figura sulla quale converge il beneplacito dell’intera struttura dirigenziale e tecnica del club nerazzurro. Piace alla società, che in lui vede quel calciatore ‘futuribile’ e già pronto per sostenere le aspettative derivanti dal giocare in un club come quello meneghino. Piace, e tanto, al tecnico Simone Inzaghi, che ne vorrebbe sfruttare le qualità in fase di costruzione dell’azione offensiva per plasmarlo come fatto con svariati calciatori offensivi nel corso degli anni.

Inter-Bologna, Castro non è un nome banale

IL PARALLELISMO – L’Inter proverà nella sessione estiva di calciomercato a imbastire la trattativa che potrebbe portare Castro a Milano. Non sarà un affare semplice, stante la crescita del valore dell’argentino in corrispondenza con le prestazioni disputate in questa stagione. Ma la dirigenza nerazzurra non ha intenzione di rinunciare a trattare con il Bologna per provare a ingaggiare un ‘Lautaro Martinez 2.0′. Per caratteristiche tecniche, tempra e personalità il classe 2004 ricorda infatti moltissimo la prima versione del calciatore argentino, quella che ha convinto l’Inter a soffiarlo all’Atlético Madrid nel 2018.