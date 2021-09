Inter-Bologna, Mihajlovic ha scelto la formazione: conferma in mezzo

Inter-Bologna si giocherà domani alle ore 18. Mihajlovic, che ha parlato stamattina in conferenza stampa (vedi articolo), non dovrebbe fare cambi di formazione rispetto alla squadra vittoriosa lunedì 1-0 sul Verona.

LE SCELTE – Per Inter-Bologna difficile pensare a stravolgimenti di formazione da parte di Sinisa Mihajlovic. Anzi, è possibile che il tecnico serbo inizi con gli stessi undici. I rossoblù arrivano alla partita con due giornate senza gol subiti (inversione di tendenza), mantenendo la porta inviolata contro Atalanta e Verona, e sembrano aver trovato la strada giusta dopo una stagione iniziata perdendo 4-5 in Coppa Italia con la Ternana. Per il tecnico il modulo di riferimento è il 4-2-3-1, con Marko Arnautovic referente offensivo. L’ex Inter si è già calato bene nella sua nuova realtà, non solo a livello realizzativo. Alle sue spalle Riccardo Orsolini, l’intoccabile Roberto Soriano e Musa Barrow, largamente favorito su Nicola Sansone ed Emanuel Vignato, in gol nell’ultimo precedente del Meazza comunque vinto 3-1 dai nerazzurri (vedi articolo).

NIENTE RECUPERO – Nei convocati di Mihajlovic per Inter-Bologna non figurano né Kingsley Michael né Jerdy Schouten (vedi articolo). Questo fa sì che a centrocampo siano pressoché certi di una maglia Nicolas Dominguez e Mattias Svanberg, quest’ultimo autore del gol decisivo al Verona lunedì. Confermato anche l’argentino, che si sta imponendo. La difesa del Bologna vede un altro ex, Gary Medel che sarà preferito ad Adama Soumaoro (scivolato nelle gerarchie), con Kevin Bonifazi come suo partner. A destra Lorenzo De Silvestri, autore di una doppietta alla prima giornata con la Salernitana, a sinistra Aaron Hickey nonostante il rientro di Mitchell Dijks. In porta nessun dubbio sulla presenza di Lukasz Skorupski, anche lui presente stamattina in conferenza stampa (vedi articolo). Questa la probabile formazione di Mihajlovic per Inter-Bologna: Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Svanberg, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Arnautovic.